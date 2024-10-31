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凱基銀行香港分行獲營業執照 2025年中開業

2024/10/31 18:53
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（中央社記者潘姿羽台北31日電）凱基金控旗下子公司凱基銀行今天宣布，凱基銀行香港分行獲香港金融管理局核准，順利取得營業執照，成為凱基銀行首間海外分行，預計明年中正式開業，將有助於建立區域性金融網絡，發揮集團綜效。

凱基銀行表示，香港作為國際金融中心，具備高度成熟的金融基礎設施和專業服務，資本市場及金融產業的發展都相當完整，可提供各產業企業客戶資金支持；凱基銀行取得香港分行的營業執照，未來將藉由香港分行延伸服務客戶海外的金融需求。

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凱基金控旗下子公司凱基證券在香港市場深耕已久，是香港最具規模的台資券商。凱基銀行表示，香港分行也將與其聯手，提供一站式全方位的金融服務，運用集團資源擴大業務發展規模，逐步推動海外發展策略。

目前凱基金控旗下子公司在香港布局，除了凱基銀行香港分行，證券方面有子公司凱基證券（香港）以及中華開發資本的基金業務。凱基銀行香港分行的設立將會擴大銀行規模及業務觸角，結合金控資源提供客戶全方位的金融服務，母公司凱基金控在香港分行的加入下，大中華區金融布局將更完整。（編輯：林克倫）1131031

#香港
#凱基證券
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