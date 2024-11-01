彭金隆：2/3銀行導入AI應用 未來4大挑戰須克服

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（中央社記者謝方娪台北1日電）台北金融科技展今天登場，金管會主委彭金隆表示，目前已有2/3本國銀行導入AI應用，AI帶來新機會的同時也帶來新風險，例如網路安全、深偽詐騙、演算法偏見及數位落差，這些都是未來必須克服的挑戰。

金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展今天開幕，彭金隆於致詞時表示，此次展覽聚焦AI在金融科技的發展運用，此時討論這議題相當有意義，因台灣在AI相關的科技技術及能力有非常大的領先，軟體也有相當快速的進步。

彭金隆指出，配合行政院AI產業化、產業AI化政策，金融業已廣泛應用AI，以銀行業為例，2/3本國銀行已導入AI運用，應用範圍包括行政流程改善、風險管理、智能客服、防詐騙及客製化服務等。

不過，彭金隆直言，AI帶來新機會的同時也帶來新風險，例如網路安全、深偽詐騙、演算法偏見及數位落差，這些都是未來必須克服的挑戰。

彭金隆表示，金融科技創新絕非一條簡單及平坦的路，創新往往是過去沒人做過或嘗試過沒成功的事，試錯過程在所難免，這也是他上任後不斷強調要給予金融創新更大容錯空間的原因。

他說，目前金管會已大幅放寬金融業務試辦範圍，亦在評估如何調整監理沙盒創新實驗落地機制，藉此擴大創新領域。

彭金隆透露，金管會希望未來推動集體合作的創新方向，因金融機構和新創公司資源條件不同，金管會建議採取團體戰新策略，以集中有限資源提升創新動能。

他表示，金管會已開放金融機構將金融科技專利授權給其他金融機構，有助分擔研發成本、增加誘因，同時讓資源較少的金融機構也能受惠應用成果；另一方面，金管會鼓勵成立金融科技合作聯盟，推進技術研發，以台灣為基礎，拓展跨國發展機會。

彭金隆指出，大成就往往由小成功累積而成，每次小成功都是邁向更大成就的重要一步，金管會鼓勵金融業及金融科技業透過步步累積，成就金融科技發展。

彭金隆提到，總統賴清德今年5月20日上任以來一直致力打造台灣成為AI智慧島，金管會將持續推動由科技驅動的金融服務創新，運用AI及金融科技為台灣打造更繁榮的未來。（編輯：楊凱翔）1131101