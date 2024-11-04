113年國有地上權決標權利金36億 麗寶出手最多筆

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（中央社記者張璦台北4日電）財政部今天表示，今年5批國有地招標設定地上權，33宗標的一共標脫15宗，標脫率約45%，決標權利金總金額逾新台幣36億元，整體溢價率12.96%；以縣市而言，台中標脫7宗最多，就廠商來說，麗寶集團標下9宗最多。

為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自民國111年起，符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上的標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關，確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，才繼續由國產署辦理活化利用。

財政部國產署副署長李政宗今天在例行記者會表示，今年5批國有地招標設定地上權，一共釋出33宗標的，最終標脫15宗，標脫率約45%，決標權利金總金額約36億1797萬元，整體溢價率約12.96%。

以縣市而言，李政宗指出，15宗標脫標的包含台北市2宗、新北市1宗、桃園市1宗、台中市7宗、台南市1宗，以及高雄市3宗。進一步檢視投標廠商，「熟面孔」麗寶集團一共標下9宗最多，且在北、中、南部均有斬獲。

此外，李政宗在會中提及，國產署為加速掌握國有土地使用現況，近年推動無人機航拍影像處理，獲取具即時性、高解析度影像，以加速各類業務推動。

李政宗舉例，為加速漁電共生案件處理，國產署111年委請內政部國土測繪中心，協助於雲林縣台西鄉等地辦理國有非公用出租養殖地無人機航拍，面積共約1930公頃。

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他指出，112年進一步將業務項目擴大至墳墓占用、砂石場占用、太陽光電，及邊際土地提供認養促進環境保護案件等4項目，面積共約9400公頃；113年方面，新增貨櫃場占用、廢棄物棄置場址、土石方資源處理場占用及露營場占用，面積共約6400公頃。

展望明年，李政宗表示，將新納檳榔占用，以及攜手中興大學辦理的國有土地引進自然碳匯案件等，後續也會規劃航拍影像，擴大應用於輔助勘查、占用、租約管理、續租換約管理及撥用、委託經營標的查核等。（編輯：林興盟）1131104