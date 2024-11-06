川普勝選 財部：續與美協力推動避免雙重課稅協定

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（中央社記者張璦台北6日電）代表共和黨角逐大選的川普發表勝選談話，預期將重掌白宮，外界關切是否可能影響台美洽簽避免雙重課稅協定。台灣財政部今天表示，美國財政部10月底已宣布，將在未來數週內與台灣展開全面所得稅協定的首輪諮商，雙邊仍將朝此方向努力。

根據美國總統、國會大選最新結果，川普（Donald Trump）預期將重新入主白宮、參議院也變天由共和黨奪回，外界關切是否可能影響台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）。

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對此，台灣財政部官員今天表示，ADTA對台灣、美國的企業與稅務居住者，都將提供同等互惠的待遇；ADTA不僅是兩國企業、民眾長期所盼，近年也持續獲得美國跨黨派議員支持。

行政部門方面，美國財政部10月29日已宣布，將在未來數週內與台灣展開全面所得稅協定的首輪諮商，台灣財政部官員表示，雙邊仍將朝此方向努力，並將持續與駐美代表處以及相關部會協力推動，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙。（編輯：翟思嘉）1131106