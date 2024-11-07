台壽：參與星耀控股設立 資金助攻綠能產業發展
2024/11/7 19:32
（中央社記者羅元駿台北7日電）壽險業資金投入公建政策，中信金子公司台灣人壽今天公告，透過股份轉換方式，擬將持有的星耀能源30%持股同比例轉成星耀控股，未來控股公司規畫將進一步公開發行，建立完整再生能源產業鏈。
中信金子公司台灣人壽今天發布新聞稿指出，台壽董事會通過透過股份轉換形式，將持有的星耀能源股份抵充出資，參與新設立的星耀控股，未來星耀能源將成為星耀控股100%持股的子公司。
台壽說明，對星耀能源承諾投資金額共新台幣24億元、持股比例為30%，股份轉換後對星耀控股的持股比例不變，案件將報請主管機關核准後辦理新公司設立。
台壽指出，2017年合資設立星耀能源，專注於投資並開發國內太陽能光電案場，包括屋頂型、小型地面與大型地面項目，截至今年10月太陽能已併網裝置量達359MW（千瓩），可供應超過10萬戶家庭全年用電。
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台壽表示，為支持星耀能源進一步發展，推進台灣能源轉型目標，擬以股份轉換方式，新設星耀控股進行資本架構重組，未來星耀控股將進一步公開發行，並規畫建立完整再生能源產業鏈，透過垂直整合再生能源及其輔助事業，達到水平擴張效益。
台壽補充，參與星耀控股設立是落實政府壽險資金投入公建政策，未來將持續開發綠能投資和融資，支持政府能源轉型與產業綠能發展。（編輯：潘羿菁）1131107
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