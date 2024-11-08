5G專網創新應用展揭幕 英業達秀智慧工廠成果

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（中央社記者蘇思云台北8日電）數發部今天舉辦「5G專頻專網創新應用體驗展」開幕典禮，展示工廠、機械等智慧應用成果。英業達也展示智慧工廠成果，透過5G專網應用在工安穿戴辨識，可以識別作業區域內工作人員配戴是否符合規定的手套等。

數發部數位產業署今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「5G專頻專網創新應用體驗展」開幕典禮，展覽由數發部與文化部共同指導，包括數發部主秘胡貝蒂、數發部數位產業署副署長陳慧敏都親自出席。

胡貝蒂致詞時表示，5G可以讓傳輸很流暢，包括攝影、AI辨識等都可以有很好的應用，展區也可以看到台畜工廠運作進行導覽設計。此外，推動數位經濟時，資安議題也非常重要，因此推動國內首次大規模5G資安檢測驗證機制的試辦實施，確保設備、場域都有足夠的資安防護。

數產署去年起推動「5G專頻專網創新應用擴散計畫」補助案，包括英業達、友達光電等33案都獲得補助，經過1年多實證後，今天也展示相關成果。

英業達展示5G智慧工廠成果，包括應用在工安穿戴辨識，可以識別作業區域內工作人員配戴是否符合規定的手套、安全帽等，也應用在電子圍籬，偵測作業區有無入侵者，若進入到特定區域將會跳出警示通知等。

此外，做為老牌紡紗織布廠的台灣富綢纖維股份有限公司也透過5G專網結合VR眼鏡，進行新進人員教育訓練，像是機台操作、成品與胚布的瑕疵特徵辨識、學習成果測驗等，可以快速掌握新進人員的學習成效。

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陳慧敏會後受訪時說明，數發部主要負責推動5G專網業務，除了擴散計畫案之外，也有許多國內展館共襄盛舉，像是展覽所在的華山也有全區布建5G專網，應用上可以感受到其流暢性，鼓勵民眾前來展覽了解5G專網應用，現場可以看到包括工廠、文化、旅館等5G專網的創新應用。至於擴散計畫補助案，未來希望爭取相關經費，繼續推動5G專網。

此外，數發部也推動試辦5G專網資安檢測驗證機制。協助執行的資策會說明，像是「5G專頻專網創新應用擴散計畫」的33個補助案，都要確認基地台設備、環境場域的資安符合規範，業者也要提交檢測報告做審核，目前33案在今年9月底都已通過2階段的資安檢測。（編輯：張若瑤）1131108