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光寶科攜新加坡科技設計大學 打造5G通訊節能新應用

2024/11/11 12:28
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）光寶科今天宣布與新加坡科技設計大學（SUTD）簽署研發合作協議，共同促進「5G網路通訊創新節能應用」的合作與開發，將網路節能技術實踐至網路部署中，推動高效節能的5G網路創新應用。

光寶科與新加坡科技設計大學以O-RAN RAN智慧控制器平台架構為基礎，透過串聯彼此的關鍵技術，以及結合AI與大數據分析，共同開發出5G網路能耗管理解決方案，有效減少無線接取網路（RAN）20%能耗，為5G小型基地台部署密集的行動網路營運商（MNO）大幅降低營運支出。

此外，透過網管系統的配置，可優化管理與操作流程，確保網路的彈性運用和穩定高效能。

光寶科智能生活應用事業部總經理江鴻翔指出，5G網路要同時兼顧快速、穩定且優異的網路通訊表現，又要提升產品節能成效，是光寶科致力發展並投入研發量能的重點之一。此次與新加坡科技設計大學合作，打造創新5G網路通訊節能解決方案，希望將這項突破性的創新節能應用推向市場。

在分工上，新加坡科技設計大學暨新加坡未來通訊研發計畫（FCP）計畫總監郭貴生表示，此次合作結合學校的研究能力，以及光寶科的技術專業，一起應對未來通訊中減少能源消耗的關鍵挑戰。（編輯：林家嫻）1131111

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