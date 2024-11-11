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中火二期減煤遭批 台電：穩定供電專業不應被抹紅

2024/11/11 13:39
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（中央社記者劉千綾台北11日電）中火二期環評通過引發關注，台中市環保局長陳宏益近日批評「有中共思維介入台電規劃」，並表示2028年中火即可達到無煤化。台電今天回應，穩定供電是仰賴專業規劃，並非政治口水，不應被隨意抹紅。

台電說明，目前台中市用電量已高於中火發電量，陳宏益的減煤規劃，將陷大台中地區於缺電的高風險中。依照目前進度，台中有望在2034年底提前達成「無煤城市」目標。

環境部10月30日通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，引發各界關注，未來既有10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組。針對台中電廠的減煤規劃，台中市環保局長陳宏益11月8日在議會答詢時說「有中共思維介入台電規劃」，並表示2028年中火即可達到無煤化。

台電解釋，將除役後的燃煤機組轉為緊急備用機組，是投入最小成本卻能得到最大保障的方式。不僅台中電廠如此，興達電廠也是如此。行政院長卓榮泰也已宣布，2032年二期燃氣第1部機商轉後，將重新檢討台中電廠緊備機組的數量。

台電指出，規劃新增電源及緊備機組是全國尺度、循序漸進的專業規劃，供電不分藍綠，穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，陳宏益隨意「抹紅」，是對台電所有員工的羞辱，陳宏益應該向台電道歉。

此外，台電強調，如果依照陳宏益的減煤規劃，台中電廠2028年僅有2部燃氣機組供應大台中地區所有工業民生用電，裝置容量比現在少一半。

台電發言人蔡志孟說明，去年台中市全年用電量約340億度電，目前中火發電量約270億度，電力缺口約70億度，台中1部燃氣機組1年約可發70億度電，第1部燃氣機組剛好可補足缺口，第2部燃氣機組則可滿足未來用電成長70億度，因應中科台積電等半導體業者用電需求。

針對陳宏益提到台電怕虧損擴大因此不願減煤，台電強調，穩定供電是台電唯一考量，發電成本從來不是電力調度考量的唯一因素。俄烏戰爭造成全球燃料大漲，並不是只有影響天然氣價格，煤價漲幅也很相當劇烈。根據112年審定決算的發電成本，每度燃煤發電的成本為3.43元，燃氣為3.44元，幾乎相當。

至於中火燃氣二期環評的逐年減污規劃，台電說明，機組商轉情境的逐年減碳量，相較一期減碳幅度達33%，並在環評大會上初步估算減煤量，民營中佳電廠上來以後，台電承諾減煤至每年1100萬噸以下，所以1100萬噸裡平均分配給8部燃煤機組，每部約150萬噸，除役隔年就可以減掉相對應的比例。

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台電強調，減煤不是只有台中，全國都要減煤，但老舊機組更急迫。相較於台中的燃煤機組，興達4部燃煤機組均屆齡40年才除役轉緊備，台中1、2號機則是運轉35年即提早除役拆除，最新的9、10號機更是提早10年除役。依照目前進度，台中預計將在2034年底提前達成「無煤城市」目標。

同時，台電在全台各地的機組循序漸進減煤，非僅集中於單一電廠。過去台中能夠減煤600萬噸，來自於通霄一期計畫上線的助力。麥寮3部機組除役後，預計2026年減煤500萬噸。台電表示，從2017年開始，全台發電用煤量從超過3800萬噸，預計2026年更將減到2600多萬噸。（編輯：張若瑤）1131111

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