台壽參與數發部創新實證計劃 鎖定外溢保單商機

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（中央社記者羅元駿台北12日電）台灣民眾健康意識抬頭，帶動外溢保單買氣暢旺，根據統計，今年前3季新契約保費收入年增17%，壽險業看好外溢保單商機，推出健康管理App服務，台壽與數發部、資策會、Curves運動及宇康醫電異業結盟，建構運動數據創新應用生態系，成為首家參與數發部創新實證的壽險業者。

根據金管會公布今年前3季壽險業外溢保單，新契約保費收入近新台幣190.75億元、年增17%，其中以運動習慣折減保費或增加保額的新契約保費收入為110.92億元，較去年同期年增19.36%，新契約件數也與去年同期增加6.1萬件，顯示運動型外溢商品銷售熱。

國壽分析，隨著台灣人口結構老化及疫情等因素影響，民眾保障意識提高，更加在意自身健康，觀察到近幾年運動相關的外溢保單明顯成長；而購買外溢保單除可滿足保障需求外，亦可透過維持健康獲取保費折減或更高的保障額度，預期未來幾年外溢保單的需求仍會持續提升。

國壽截至目前上架銷售29張外溢商品，國壽表示，9成以上是以運動習慣折減保費或增加保額，搭配旗下健康任務App「FitBack健康吧」，截至今年9月會員數接近119萬人。

同樣搶攻外溢保單市場的台灣人壽今天表示，旗下的職場健康管理App TeamWalk首度與數發部、資策會、Curves運動及宇康醫電異業結盟，建構「運動數據創新應用生態系」，成為第1家參與數發部創新實證的壽險業者。

台壽說明，以外溢保單連結運動數據概念，透過62萬筆大數據，針對健康狀態、運動表現、積極度與時效性4大因素進行演算，建構運動健康綜合評估模型。

所謂以運動習慣折減保費或增加保額，是指依據每日步行次數、跑步或運動時間等提供保費折減或提高保額方式回饋。（編輯：潘羿菁）1131112