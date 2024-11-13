和碩：AI伺服器明年首季出貨 車用占比拚雙位數

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（中央社記者吳家豪台北13日電）代工廠和碩共同執行長鄭光志今天表示，和碩人工智慧（AI）伺服器預計明年第1季開始出貨，車用產品營收占比目標明年達雙位數；此外，為因應美國總統當選人川普後續局勢變化，和碩仍在規劃明年資本支出與海外布局。

和碩今天召開法人說明會，公布第3季財報，合併營收新台幣約2942.3億元，受惠於旺季效應，季增16%，但年減6.8%；毛利率4.1%，季減0.5個百分點，主要因為部分產品線進入新案及新品開發期間，及因應客戶需求擴充海外產能的相關成本較高。

和碩今年第3季營業利益36.4億元，季增24%，年減18.8%；歸屬母公司稅後淨利42.96億元，季減23.1%，年減6.3%；每股盈餘1.61元。前3季累計每股盈餘4.93元，高於去年同期的4.02元。

鄭光志指出，全球化布局和區域製造趨勢的顯著轉變，是整個電子產業的機會之一，和碩近幾年配合不同客戶需求，生產基地逐漸向墨西哥、越南、東南亞及印度等地拓展，在滿足客戶分散生產基地的同時，也積極開發新製造區域的商業機會，例如印度在消費興電子及通訊產品方面有很大的潛在需求。

鄭光志表示，和碩車用產品過去布局多個客戶，慢慢看到成效，今年車用產品營收將有兩位數的高成長，車用營收占比為中至高個位數（約4%至9%），明年目標仍是力拚雙位數（10%以上）占比。

鄭光志說，目前伺服器團隊腳步踏得很穩，和碩設計的繪圖處理器（GPU）伺服器等產品大部分已完成測試，12月可以把測試機台送到客戶手上，做最後驗證，預計明年第1季開始交貨。AI機櫃也在近幾週開始驗證，預計明年第1季開始出貨。針對明年外界關注的輝達GB200伺服器，和碩也不會缺席。

和碩共同執行長鄧國彥指出，2024年整體營收較去年下滑，主要因為網通類產品和消費性電子產品需求疲弱，加上智慧型手機去年第1季基期較高影響。

展望2025年，鄧國彥說，明年人工智慧個人電腦（AI PC）應該是快速成長的一年，應用也越來越多，預期資訊產品類別會有一定的成長。消費性電子產品明年有不少新品推出，今年應該是谷底，明年會往上走。

鄧國彥表示，和碩通訊產品在5G、6G和Wi-Fi 7技術都有進展，明年會有一定的成長。智慧型手機產品將根據產業發展和客戶需求，做出相對應的調整。

鄧國彥說，和碩藉由適當的資源分配，獲利能力已進步，期望伺服器、車用、網通、AI PC等業務，能成為未來重要的成長引擎。（編輯：潘羿菁）1131113