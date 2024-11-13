經部率11家廠商參加MEDICA展 搶攻智慧醫療商機

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（中央社記者劉千綾台北13日電）經濟部產業技術司攜手11家高值醫材廠商，前進德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA）秀台灣生醫高值醫材實力，仁寶、鴻海、佳世達和明基材料等業者參展，聚焦智慧醫療、高階醫材及生醫晶片3大領域，搶攻國際市場。

經濟部產業技術司今天發布新聞稿表示，今年在醫療展籌組「Taiwan MedTech Innovation Pavilion」台灣創新技術專館，聚焦智慧醫療、高階醫材及生醫晶片3大領域，其中智慧醫療區主要展示國內ICT及高階影像技術於醫材的應用成果，有仁寶、達擎、鴻海、佳世達等重要科技大廠參加。

高階醫材區則有可成科技、明基材料、安鎂佳，業者展現台灣跨產業投入創新醫材研發與製造的創新能量；在生醫晶片區，則由生奕科技與奎克生技展示國內生醫晶片應用技術，為未來台灣生醫晶片先行開拓全球市場。

技術司表示，科技與醫療是台灣的2大優勢，希望透過創新技術的開發加速醫材產業發展。在經濟部支持下，近年陸續展現優秀成果，如工研院技轉仁寶電腦的「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」成功開發針對肝癌腫瘤創新治療方法，能縮短腫瘤手術時間達35%，消融誤差控制2%以內。

此外，金工中心技轉安鎂佳所開發的「鎂合金可降解止血夾」，解決傳統止血夾永久留在體內的問題，在展會獲得來訪各國買家的高度關注與好評。

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駐德代表謝志偉指出，台灣是全球醫療器材供應鏈中可靠的合作夥伴，致力於創新且提供高品質、高價值的產品，滿足多元化市場需求。現今面對全球供應鏈挑戰，台灣醫材產業的韌性與創新精神，成為全球醫療科技產業的關鍵夥伴。

在展會期間，台灣創新技術專館舉辦一系列國際媒合活動，吸引歐洲、亞洲以及北美的醫療與科技廠商前往專館了解產品與技術，專館也為廠商規劃一對一精準媒合、多場廠商發表會及交流會，促進台灣廠商鏈結國際夥伴。（編輯：潘羿菁）1131113