國科會率團赴德國MEDICA展 秀台灣精準診療技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北11日電）國科會率台灣團隊前往德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA），設立台灣智慧醫療主題館，並於今天開幕。國科會表示，這次展示智慧手術、精準診療、個人化健康管理，以及高齡與居家照護等領域的技術，有助提升台灣智慧醫療國際能見度。

國科會今天發布新聞稿指出，為強化台灣智慧醫療能量、拓展國際商機，國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融率台灣代表團，第3度征戰MEDICA，設立台灣智慧醫療主題館（Taiwan Smart Health Pavilion），並於今天開幕。開幕典禮邀請台灣駐德代表謝志偉、MEDICA大會及經濟部代表出席。

呂佩融表示，國科會多年來致力促進生醫與資通訊的跨域合作，從基礎研究到產學合作、新創落地、國際連結，逐步構建智慧醫療生態系；這次參展展示創新醫療、精準醫療及在宅與高齡照護解決方案，進一步提升台灣智慧醫療的國際能見度。

國科會指出，這屆台灣智慧醫療主題館匯聚6家智慧醫院及28家廠商，展示智慧手術、精準診療、個人化健康管理，以及高齡與居家照護等領域的尖端技術。

國科會表示，其中包含鈦隼生物科技，獨創神經外科手術導航機器人結合3D自動對位技術和人工智慧，提升神經外科手術精確度並實現微創手術；奈捷生物科技的精準醫療系統，提供高效的院內基因檢測服務，讓癌症患者能快速獲得精確診斷，實現個人化健康管理。

同時，國科會指出，滙嘉健康展出的遠距健康管理及智慧感測系統，針對高齡患者進行即時生理數據追蹤，打造全方位安全照護環境，滿足居家醫療需求；福寶科技展出外骨骼機器人復健系統為行動障礙患者提供全方位復健方案。

國科會表示，為吸引海外投資者和合作夥伴，國科會於展前積極協助醫華生技成功媒合法國著名癌症研究與治療機構Institut Curie，邁出進軍歐洲市場第一步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國科會指出，展會期間將鏈結各種國際資源，比如於指標性國際論壇中舉辦台灣專屬技術展示會（showcase），將台灣新穎的生醫技術推向國際，並安排多場媒合活動，助團隊加速進入歐盟市場；展後則安排參訪比利時創新園區，助台灣團隊與歐洲資源和產業鏈結合。

國科會表示，將持續推動跨部會合作，落實「健康台灣」施政目標，推動研發成果具體落地，接軌國際生態系，成為全球智慧醫療的領頭羊。（編輯：潘羿菁）1131111