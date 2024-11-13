東台擬售路科二廠給緯穎 處分利益估11億元

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）工具機大廠東台今天召開董事會，通過處分東台路科二廠廠房及附屬設施，交易對象為緯穎科技，將以新台幣15.2億元出售，預估處分利益約11億元。

東台和緯穎今天晚間均透過重大訊息宣布相關交易，東台指出，此次交易因應未來發展動能及充實公司營運資金，緯穎表示，取得東台路科廠房主要因應公司營運所需。

因應法國子公司PCI營運結構改善及資金需求，東台今天董事會也通過授權董事長增資議案。

東台透過新聞稿指出，集團持續整合資源，除調整相關子公司業態和體質，並將生產基地逐步往亞洲集中，例如針對電動車解決方案，東台與法國子公司PCI聯手打造臥式加工中心機，因應中大型結構零件加工產線設計，已出貨至中國市場。

東台也通過第3季財務報告，單季合併營收新台幣13.39億元，稅後淨損1.41億元，每股稅後虧損0.55元，前3季合併營收40.32億元，累計稅後虧損3.87億元，每股虧損1.52元。

東台說明，今年受到整體市場環境不佳以及企業資本支出保守影響，並提列存貨備抵跌價損失。（編輯：潘羿菁）1131113