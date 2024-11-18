川普2.0衝擊製造業 苗豐強：需考慮供應鏈複雜性

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（中央社記者吳家豪台北18日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）主張製造業重回美國，恐引發供應鏈移轉效應。聯華神通集團董事長苗豐強今天受訪說，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，尤其在半導體產業，供應鏈的全球化讓所有生產集中在一國變得困難，需考慮供應鏈複雜性。

苗豐強上午出席神通50週年科技教育論壇接受媒體採訪，談到地緣政治對台灣產業及供應鏈的影響。

他提到，台灣半導體產業有「護國神山」，上面還有很多小樹、大樹與河流，是一個生態系，整個供應鏈相當複雜，包含一些低階零件像是電阻和電容都不可或缺；一台伺服器可能包含1萬多個零件，來自世界各地例如東南亞等地區。

苗豐強表示，50年前供應鏈開始全球化，現在想要把所有生產放到一個國家，是不容易的事情，應該要思考一下，有的國家適合生產，有的國家不適合。從應用面來看，手機用起來很簡單，但看起來越簡單的東西，製造越複雜，相關軟體也越複雜。

他也提到，未來人工智慧（AI）產業，人才是台灣最缺乏的一環，像新加坡拚命開放，已取得不少人才；以前台灣人才都被挖到美國去，現在應該要回流一些。（編輯：張均懋）1131118