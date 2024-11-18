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郭智輝：AI黃金年代來臨 台歐軟硬聯手共創商機

2024/11/18 15:43
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（中央社記者劉千綾台北18日電）因應全球供應鏈區域化趨勢，經濟部長郭智輝表示，近年台積電、台達電、環球晶、巨大和華新麗華等台商陸續赴歐投資，全球AI進入黃金年代，台灣硬體排名全球第一，毆商則擅長軟體應用，期待台歐軟硬聯手、共創商機。

2024投資歐盟論壇今天登場，聚焦運輸、電信、資通訊技術、半導體及AI相關等供應鏈布局議題，總統賴清德、歐洲經貿辦事處長谷力哲、經濟部長郭智輝和外交部常務次長陳立國等人出席。

郭智輝致詞表示，台歐盟經貿關係緊密，近3年每年平均雙邊貿易額超過700億美元，歐盟是台灣第4大貿易夥伴，也是台灣最大的外資投資來源；此外，台灣對歐盟投資額也急起直追，過去4年對歐投資額已超越過去40年總額。

他指出，台歐盟官方透過貿易暨投資對話、產業對話會議2大平台，在經濟安全、供應鏈韌性、淨零和AI等議題擴大合作機會。

促進雙方產業合作方面，郭智輝表示，經濟部今年6月首度赴歐盟舉辦台灣形象展，共110家企業參展，展現AI應用和綠色創新實力，台歐盟也已在機器人、半導體與先進通訊等領域建立多項合作計畫。

因應全球供應鏈區域化趨勢，郭智輝表示，近年台達電、環球晶、巨大和華新麗華等台商陸續赴歐投資；隨著台積電赴德國設廠，將帶動相關廠商前往歐洲投資，經濟部將透過境外關內政策，以大帶小、協助業者海外布局。

郭智輝表示，持續推動總統賴清德所提出的5大信賴產業，目前為4年內培育20萬名AI人才，實現台灣成為AI科技島的願景。全球AI進入黃金年代，台灣硬體排名第一，軟體應用為歐商優勢，期待台歐軟硬聯手、共創商機。

谷力哲致詞表示，歐盟持續為台灣主要的外資來源，雙方在綠能、半導體、人工智慧和太空等領域持續深化合作，以強化夥伴關係。

谷力哲表示，歐盟深刻了解印太地區已是世界未來的關鍵地區，如今地緣政治和經貿發展習習相關，歐盟也採取保護（protect）、推廣（promote）和建立夥伴關係（partner）等經濟安全策略，以對抗任何形式的恫嚇、不公平措施和經濟依賴關係被武器化。

為強化產業競爭力和建構多元供應鏈，谷力哲表示，歐盟願意與台灣等理念相近的夥伴合作，近年除台積電赴德國設廠等投資大案之外，環球晶、巨大、華新麗華等台灣企業也陸續投資歐洲，台歐盟合作可創造雙贏，未來希望擴大台歐投資合作領域。（編輯：張均懋）1131118

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