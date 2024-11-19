高雄黃線Y15站聯開案 鴻海獲選取得投資權

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統黃線Y15站土地開發案」開發建議書評選作業，今天宣布由鴻海精密工業公司獲選最優申請人，取得投資權，預估總投資金額159億元。

捷運局今天表示，此案預估總投資金額新台幣159億元，開發量體規劃為地上2棟分別為45、32層的辦公、餐廳、商場、企業安家宅與地下5層，並與捷運Y15站其中1個出入口共構。

辦公室空間將打造鴻海科技集團「高雄亞灣鴻海旗艦總部」的科技產業地標，預計引入就業機會約3000人，每年可創造約200億元產值經濟效益。

捷運局說明，Y15站開發用地面積3433坪，為苓雅區海邊路的特定經貿核心專用區土地，建蔽率60%、容積率630%，鄰近高雄港旅運中心、高雄展覽館等國際旅運會展設施。

捷運局表示，開發後市府分回的樓地板將包含227席公共停車位及辦公空間等。滿足民眾及辦公的停車需求，並可提供更多辦公空間供企業總部進駐亞灣。

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鴻海已在高雄布局電動車產業重要基地，將以此案為示範場域，從智慧交通出發，結合電動巴士、車聯網及大數據分析應用，加上智慧港口與觀光等應用服務，導入軟體、電動車、電池與電芯產業3大產業領域，提升高雄核心科技能力。

捷運局說明，此案評選結果確立國際指標企業進駐亞灣區設立地標型的旗艦級總部，對於近年亞灣2.0政策執行是重要里程碑，也對於捷運黃線聯開業務推動具有相當示範鼓舞效果。（編輯：郭諭儒）1131119