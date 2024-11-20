裕隆：n7長里程版銷售看佳 明年裕隆城業績目標55億

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）裕隆今天下午表示，台灣今年車市規模約44萬輛，較原先預估不變，11月納智捷n7長里程版電動車銷售，將帶動整體n7交車量成長，預估今年交車1萬輛可達標，預估2025年裕隆城全商場營業額目標新台幣55億元。

裕隆下午舉行線上法人說明會，展望今年台灣車市，裕隆發言人暨副總經理羅文邑指出，今年前10月台灣汽車市場總銷量約37.1萬輛，較2023年同期減少2.8%，主要是多款熱門車型在第4季即將進行改款和版本更新，消費者產生預期心理，對車市銷售帶來一定程度影響，預估全年台灣汽車銷量輛數約44萬輛，和先前預估不變。

展望2025年台灣車市狀況，羅文邑表示，將在今年12月會有比較清楚的概況。

法人問及旗下納智捷（LUXGEN）n7電動車銷售進展，裕隆指出，10月交車量主要受到n7長里程版活動效應，加上10月有兩個颱風影響接單，預估11月n7長里程版銷售，將帶動整體n7交車量成長。

裕隆表示，今年到10月底，n7電動車累計交車掛牌量近6100輛，預估n7今年可達交車1萬輛目標。

展望裕隆城營運進展，裕隆表示，裕隆城全館含誠品及影城營收，目前已突破50億元，較原先設定45億元佳，今年相關租金收入可超過4億元。

裕隆指出，裕隆城近期百貨週年慶增加2成人流，累積人流已超過千萬人次，2025年裕隆城全商場營業額目標55億元，預估租金收入可到4.7億元。（編輯：張良知）1131120