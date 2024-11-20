中科環保研討會登場 表揚廢棄物減量績優廠商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）中科管理局今天舉辦永續日常環保研討會，除邀請專家學者分享環保及生態議題，也頒獎表揚矽品精密中科廠及友達光電后里廠等廢棄物減量績優廠商。

中科管理局舉辦的這場研討會，邀請環境部環境管理署長顏旭明、國立中山大學氣膠科學研究中心客座教授白曛綾及民享環境生態調查有限公司副總經理羅仁宏分享有關環保及生態的專業議題，也邀請績優減廢事業單位分享經驗。

白曛綾在會中講述負碳技術與永續發展，由於負碳技術為淨零目標不可獲缺的關鍵，希望透過演講讓大家了解技術的可行性，以及與永續發展的相關性。

羅仁宏則說明中科各園區近年的生態保育成果，也提到各園區在經濟發展外，與周邊生態的連結，由另一個角度切入園區，讓大家進一步了解園區生態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中科管理局長許茂新也在會中表揚113年廢棄物減量績優單位，共有2家廠商得獎，分別是矽品精密工業股份有限公司中科廠及友達光電股份有限公司后里廠，兩家廠商特別於會中分享經驗及技術，以鼓勵園區更多事業推動廢棄物減量工作。

許茂新表示，中科近幾年都辦理相關遴選及表揚，這次納入研討會，除了讓更多人了解園區事業減廢的豐碩成效，也藉由公開表揚儀式來提升事業的榮譽感。中科園區成立已邁入21年，除了為地方注入經濟活力，也重視環保議題，並隨時掌握國際趨勢，與時俱進。（編輯：陳清芳）1131120