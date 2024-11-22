經長：促台商海外聚落成形 鎖定日捷菲美4地優先發展

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（中央社記者劉千綾台北22日電）AI需求持續強勁，經濟部長郭智輝表示，透過推動產業AI化和人才培育，盼將台灣打造成AI全球影響力中心。面對國際局勢變化快速，產業須創造領先地位，政府也將協助台廠優先在日本、捷克、菲律賓和美國等落地，加速海外布局。

郭智輝今天出席「2025今周刊第三屆經濟展望論壇–全球變局台灣契機」致詞表示，近年全球景氣和市場環境變化快速，AI新興科技、地緣政治和全球氣候變遷等，也為全球經濟帶來挑戰與機會。

郭智輝表示，雖然俄烏戰爭和美中爭霸替全球經濟增添風險，但全球AI需求持續強勁，標普全球（S&P Global）預測，生成式AI市場營收未來5年的年均複合成長高達59%，AI也已滲透到教育和醫療等領域，各國紛紛積極投入研發。

談及台灣產業優勢，郭智輝表示，台灣有完整的半導體產業聚落優勢，以及先進科技產業基礎，向世界展現台灣產業發展的韌性，台灣不僅是全球可信賴的貿易夥伴，也在民主供應鏈扮演要角，更為世界提供重要的AI算力，全球9成AI伺服器出自台灣廠商。

郭智輝強調，政府願景為打造台灣成為AI全球影響力中心，將持續推動產業AI化，促進百工百業導入AI，讓台灣成為人工智慧之島，未來AI將成為台灣經濟發展的重要引擎，預計4年內製造業AI普及率達50%，並且培育20萬名AI人才。

為推動半導體、軍工等信賴產業發展，郭智輝表示，政府將穩固台灣成為全球供應鏈的關鍵地位，強化半導體供應鏈安全，同時建立無人機自主研發能量，是台灣產業下一個階段產業的發展重點。

為延伸產業實力，郭智輝表示，將透過以大帶小方式，讓台商在海外形成產業聚落，協助台灣優勢產業優先在日本、捷克、菲律賓和美國等落地發展，並運用政府力量，組成全球產業供應鏈團隊，加速台商海外布局。

刺激內需市場和投資機會方面，郭智輝表示，未來可透過結合AI科技，邁向健康科技、精準醫療，打造台灣成為適合調理身心、保健身體的國家，「未來改變會很大，只要創造領先地位」，AI應用在大健康和運動領域，即可成為台灣未來的護國山脈。

此外，郭智輝表示，台灣中小企業高達9成以上，為協助中小企業成長，明年將投入新台幣116億元預算，推動中小微企業振興發展，落實創新與包容成長，協助企業淨零和數位雙軸轉型。（編輯：潘羿菁）1131122