必應創造迎第4季演出高峰 營運有望超越第3季

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（中央社記者何秀玲台北25日電）展演服務業必應創造迎接第4季演出旺季，執行長周佑洋今天表示，目前已接下多場硬體統籌的海外藝人來台演出，加上多場跨年活動，業務量持續增加，表現有望比第3季亮眼。今年參與演出場次約800至900場，與去年相當。

必應創造主要策劃製作大小演唱會、頒獎典禮、企業尾牙、商業演出等各式展演活動，提供專業軟體製作及硬體設備。必應創造今年前10月營收為新台幣24.2億元，年增15.96%，預期今年整體營收樂觀；今年前3季必應創造每股純益為3.69元。

周佑洋今天出席媒體交流會表示，第4季已進入必應創造業務高峰期，有多場硬體統籌的海外藝人來台演出。

至於華語音樂歌手部分，他表示，今年由必應創造承接的巡迴演唱會超過14組藝人，包括五月天、林俊傑等，預計2025年將持續增加。日前五月天巡迴演唱會上海站11場剛結束，接下來跨年將回到樂天桃園棒球場舉行6場；此外，必應創造今年也同時承接台北、台中、花蓮、高雄等城市跨年。

必應創造近年除了展演主要業務，也將營運觸角朝主辦業務邁進，引進更多海外藝人來台開唱，也計劃將國外知名IP演出，包括音樂祭等帶進台灣。

他說，2025年除了台灣演出的主辦業務將會持續增加，更會將華語音樂歌手的演出帶至其他國家，將觸角拓展到東南亞及日本，目前泰國的YOASOBI演唱會會由必應創造參與主辦業務；周佑洋表示，海外演出占比高達7成，尤其這2年歐美和澳洲演出需求比往年大，逐步合作主辦業務。

場次方面，必應創造去年參與900多場演出，截至今年10月已有500多場，今年可望上看800至900場，明年場次預估與今年持平。

他表示，將持續洽談場館運營，目前位於基隆沙灣的「B'IN LIVE SPACE KEELUNG」，今年營運至今共16場演出；必應創造也參與投資職人劇、電影等影視作品，增加營運收入。（編輯：張良知）1131125