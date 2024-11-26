業界籲放寬房地合一稅2.0特定股權交易 財部評估修正

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（中央社記者張璦台北26日電）針對房地合一稅2.0特定股權交易，工商協進會今天建議，應排除標的公司於104年底前已取得的房地，以利企業IPO、永續經營傳承。財政部表示，已請國稅局彙整稽徵實務上的適用疑義，評估修正相關規定的必要性、合理性，比如關係人持股或房地占股權價值比率等。

工商協進會今天舉行工商早餐會，行政院長卓榮泰率多位部會首長出席，與企業界交流，工商協進會提出27項提案、74項具體建議，其中包含針對房地合一稅的特定股權交易認定標準，進行檢討修正。

為防杜炒作不動產，或藉股權交易達移轉房地目的，將應稅的房地交易所得，轉換為免稅的證券交易所得，房地合一稅2.0在110年7月1日上路，不僅對短期套利者課重稅，並擴大房地合一的課稅範圍。

房地合一稅2.0增列課稅標的包含特定股權交易，也就是交易人直接或間接持有被投資事業股權超過50%，且被投資事業股權或出資額的價值，50%以上是由中華民國境內房屋、土地所構成者。不過，交易的股份若屬上市、上櫃及興櫃公司的股票，則排除適用。

根據工商協進會提案，台灣許多企業早年因應生產製造所需，因此公司名下大多擁有土地與廠房，但近年因不動產價格飆漲，導致容易達到「股權或出資額價值50%以上由境內房地構成」這一標準。

工商協進會指出，許多家族企業可能因交易少數股權，就落入房地合一的特定股權交易課稅範圍，但這樣交易實質上並非是出售不動產，部分主要是為了家族股權傳承，或與外部進行策略合作等，而進行交易。

工商協進會建議財政部，房地合一稅2.0的股權交易，應排除標的公司（被投資事業）於104年12月31日前已取得的房地，以利企業IPO及永續經營傳承。

財政部表示，已請各地區國稅局蒐集、彙整稽徵實務上適用疑義，評估修正相關規定的必要性及合理性，比如關係人持股或房地占股權價值比率等。（編輯：潘羿菁）1131126