以色列與黎巴嫩達成停火協議 貨櫃三雄股價跳水

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（中央社記者江明晏台北27日電）美國總統拜登表示，以色列與黎巴嫩已接受停火協議，將於27日生效。市場解讀區域緊張若抒解，航運市場將面臨供過於求的考驗，貨櫃三雄今天股價跳水挫逾5%；但業者認為，航運市場多空因素交織，地緣政治衝突多變，需持續觀察。

拜登表示，以色列與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）雙雙接受由美法兩國斡旋的停火協議後，協議將於27日生效。

市場解讀，中東區域緊張抒解後，遠東到歐洲的航線將恢復正軌，航程天數縮短，貨運市場恐面臨供過於求的考驗，貨櫃三雄今天股價跳水，以遠洋航線為主的長榮、陽明早盤下跌逾7%，近洋航線為主的萬海挫逾5%。

開盤約30分鐘，長榮股價一度下探213元，跌幅逾7%，成交量逾3萬張，成交金額暫居台股第一；陽明下跌逾7%，股價低至70.5元，成交量放大至5.7萬張；萬海股價下探85.1元，跌幅逾5%，成交量逾1.8萬張。

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不過，航運人士分析，航運產業目前多空因素交織，即使以黎衝突暫緩，由於地緣政治多變，船公司至少明年首季繼續繞行好望角的航路不變；而中東、俄烏戰爭如果落幕，對航運市場其實也是好事，重建需求帶動的物流成長，可望先後挹注散裝和貨櫃海運市場。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2024年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬TEU（20呎櫃），預計在第4季尚有79萬TEU的新船運力待交付；而2025年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小。（編輯：張良知）1131127