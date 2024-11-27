本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

集邦：NAND Flash第4季面臨挑戰 營收估減近10%

2024/11/27 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹27日電）市調機構集邦科技估計，第3季NAND Flash位元出貨量季減2%，產品平均售價上揚7%，推升季營收達176億美元，季增加4.8%，不過第4季NAND Flash恐面臨挑戰，預期季營收將季減近10%。

集邦科技今天下午發布新聞稿，第3季不同應用領域的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格走勢分歧，企業級固態硬碟（SSD）需求強勁，推升價格揚升近15%，表現最佳。

用戶端SSD價格小幅上漲，智慧手機用產品價格幾乎持平，NAND Flash晶圓受零售市場需求疲軟影響，價格走跌。

集邦科技估計，三星第3季NAND Flash市占率35.2%，仍為龍頭廠，SK集團市占率20.6%，位居第2，鎧俠（Kioxia）市占率15.1%，居第3，美光（Micron）市占率14.2%，居第4。

展望未來，集邦科技表示，企業級SSD第4季價格可望持穩，其餘類別產品價格走跌，預期恐將影響第4季NAND Flash營收季減近10%。（編輯：張均懋）1131127

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：