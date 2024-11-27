遭指不當開除員工？ 賈永婕：處理過程無瑕疵

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（中央社記者何秀玲台北27日電）藝人賈永婕接任台北101董事長風波不斷。媒體報導，她上任後涉不當開除員工、公器私用等爭議，台北101董事長賈永婕今天透過直播表示，此人為前任董事長秘書，由於包括工作態度與工作意願等，獲得的內容都不是很正面，一切都是按照法規資遣，「處理過程中沒有任何瑕疵」。

鏡週刊報導，台北101大股東伊藤忠對於她接任董事長一職，感到傻眼。賈永婕今天表示，她前幾天到日本出差，最重要是與伊藤忠會長岡藤正廣碰面，岡藤正廣與她會面前夕，才在紐約跟美國總統當選人川普見面，隔天飛回日本與她會面，「如果日本股東傻眼，他應該不會這麼高規格接待我吧？」

對於日前在101大樓點燈上秀出「德杰集團 永婕同心」文字，挨批是公器私用，賈永婕說明，當初接觸過許多企業，多數卻都因評估效益後而不願贊助，最後號召10家企業響應，只要捐款即可在台北101大樓上點燈。

賈永婕哽咽表示，「這些企業在沒人相信我的時候，相信我」，其中包括她先生王兆杰的德杰集團。

她表示，會選11月18日點燈，是因當時台灣隊比賽告一段落，「老公決定輸贏都要挺，才選擇最後一天點燈」，只是後來台灣隊比賽贏得冠軍，因此德杰集團點燈那天，才會多加了2句加油語。（編輯：潘羿菁）1131127