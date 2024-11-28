前3季獲利年增逾6成 凱基金：股利發放拚長期穩定

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（中央社記者羅元駿台北28日電）凱基金今年前3季稅後淨利新台幣291億元，較去年同期成長逾6成，繳出漂亮營運成績。凱基金今天表示，股利政策會依據績效、各子公司上繳盈餘做綜合考量，整體而言，股利目標是長期穩定性，並在可能情況下保持一定成長。

凱基金今天舉行第3季法說會公布營運成績，前3季稅後淨利為新台幣291億元、與去年同期相比成長66%，每股稅後盈餘（EPS）為1.71元。

會中法人關心股利政策，金控財務長黃碧玲指出，金控今年獲利成長表現不錯，股利政策會反映相關績效，將未來子公司股利上繳做綜合考量，而目標是長期股利的穩定性，並在可能情況下保持一定成長。

不過，國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS。凱基人壽表示，去年的盈餘全部轉增資，至於明年的盈餘上繳金控要和金管會討論後，才能訂定股利政策。

黃碧玲強調，金控發配股利牽涉各子公司的盈餘上繳狀況，管理層就是盡量去做到穩定，壽險的股利需要經主管機關申請核准。去年每股發放0.5元、今年獲利持續成長，公司內部也還在討論相關發放比例。

凱基金說明，凱基人壽壽前3季稅後淨利為201.2億元，較去年同期成長78%，其中整體投資收益較去年同期成長19%。

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截至今年第3季底，凱基人壽總投資金額為2.3兆元，海外投資占7成多，以國外債券占比最多、報酬率約為4.06%；國內債券報酬率約3.34%、國內股票報酬率則為19.67%。

美國總統當選人川普將重返白宮，凱基金指出，川普上台後的減稅、加徵關稅影響互相抵銷，目前對美國2025年經濟抱持成長看法，看股市表現也審慎樂觀，不過金融市場有不確定性，會做好風控措施。（編輯：潘羿菁）1131128