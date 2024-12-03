亞洲台商總會會議落幕 盼讓世界看見台灣

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（中央社記者黃自強吉隆坡3日專電）亞洲台灣商會聯合總會（亞總）年度例行會議昨天在馬來西亞落幕，全球近千名台商與會。總會長林凱民喊話加深與東南亞國家合作並創造更多發展機會，讓世界看見台灣。

亞總第32屆第2次理監事聯席會議11月29日到12月2日於大馬舉行。大會1日在吉隆坡會展中心（KLCC）開幕，台灣包括立法院副院長江啟臣、僑務委員會副委員長阮昭雄、經濟部政務次長陳正祺、海峽交流基金會副董事長兼祕書長羅文嘉與朝野立委等數十人出席。

林凱民致詞表示，亞總是連結亞洲各國台商、乃至世界台商的重要平台，扮演強化台灣與其他亞洲國家之間經貿合作關係的重要夥伴，成為台灣及海外台商產業發展橋梁。

他指出，2023年，台灣與19個亞總會員國間的貿易往來總額達3123億美元（約新台幣10兆1633億元），顯示台灣供應鏈布局及製造重心已轉向亞洲，尤其是與東南亞國家合作。

林凱民說，中華民國政府積極推動新南向政策，加深與東南亞國家合作並創造更多發展機會，亞總更為其中一股非常重要的力量，協助展現經濟軟實力，強化區域經貿合作關係，讓世界看見台灣。

阮昭雄致詞指出，僑委會長年深耕海外台商網絡，透過結合台灣優勢，協助搭建海內外合作平台，串聯海外台商與台灣產官學研共同行銷台灣，實現立足台灣、布局全球、行銷全世界，成為「經濟日不落國」的政策目標。

他以總統賴清德今年雙十國慶大會演說為例，說明台灣經濟實力不是奇蹟，而是全體國人的共同打拚。未來除了5＋2產業創新和六大核心戰略產業之外，台灣的半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊的「五大信賴產業」會更加蓬勃發展，引領世界。

駐馬代表葉非比肯定亞總在團結亞洲台商，展現台灣經貿力量及熱心協助推動僑務工作等方面的成就，期望亞總運用商會實際影響力，繼續支持並協助推動各項經貿政策，積極為台灣發聲，拓展台灣國際參與空間。

台灣和大馬經貿與民間往來密切，去年雙邊貿易達270億美元，台灣是大馬第5大貿易夥伴，多年來為當地創造40萬個工作機會。

亞總今年理監事聯席會議在吉隆坡舉行，來自全球的台商下榻吉隆坡雙峰塔附近飯店，期間舉行高爾夫球賽事，另走訪大馬各地景點，品味道地大馬南洋美食，為吉隆坡觀光旅遊帶來龐大商機。（編輯：陳妍君）1131203

亞洲台灣商會聯合總會年度例行會議2日在馬來西亞落幕，全球近千名台商與會。總會長林凱民（圖）喊話加深與東南亞國家合作，並創造更多發展機會，讓世界看見台灣。圖攝於11月30日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年12月3日