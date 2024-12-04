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揚秦：明年營收估雙位數成長 東南亞布局有斬獲

2024/12/4 15:46（12/4 16:01 更新）
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經營麥味登等品牌的揚秦國際企業，前3季營收及獲利均創上櫃以來新高，總經理林麗玲（圖）表示，明年展店數不低於今年，營收將達雙位數成長。中央社記者江明晏攝 113年12月4日
經營麥味登等品牌的揚秦國際企業，前3季營收及獲利均創上櫃以來新高，總經理林麗玲（圖）表示，明年展店數不低於今年，營收將達雙位數成長。中央社記者江明晏攝 113年12月4日
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（中央社記者江明晏台北4日電）經營麥味登等品牌的揚秦國際企業，前3季營收及獲利均創上櫃以來新高，總經理林麗玲表示，明年展店數不低於今年，營收將達雙位數成長，東南亞布局有所斬獲，印尼全區將在2028年達百店規模。

揚秦國際企業今天召開法人說明會，總經理林麗玲於會前媒體座談時表示，受惠內需餐飲暢旺及展店效益助攻，今年第3季合併營收、稅後淨利均創下單季新高紀錄，毛利率、營益率、淨利率較去年同期「三率三升」，第3季每股純益（EPS）為1.66元。

揚秦前3季營收及獲利均創上櫃以來新高，每股盈餘4.29元。

展望後市，林麗玲表示，隨著多品牌經營發展，門市店數持續增多，今年各品牌加速展店，包括麥味登118家、炸雞大獅21家，預估明年展店數不會低於今年，營收成長將達雙位數。

隨著營運擴張，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，揚秦表示，將發行國內第1次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年第1季掛牌交易。

因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦占地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。

在海外布局方面，林麗玲指出，目前炸雞大獅品牌輸出還是以區域授權為主，全球布局都不排除，因為是清真認證在東協國家發展很好，今年續簽加盟代理授權的「印尼大雅加達區」，以及新簽區域「新加坡」與「印尼萬隆區」均已順利展出新店，「印尼泗水區」也將於明年第1季展出第1家門市，長遠來看，印尼全區預估2028年將達百店規模。

此外，揚秦已攜手雅茗-KY預備將炸雞大獅品牌輸出美國市場，目前正在尋找適合商圈，但坦言租金和人力成本高昂，正式進軍的時間點還在觀察當中。

在各品牌店數方面，目前主力品牌麥味登在台店數已突破900家、炸雞大獅海內外店數達117家。林麗玲表示，麥味登未來將持續朝千店目標邁進，以多品牌展店策略持續擴大揚秦加盟體系版圖。（編輯：林家嫻）1131204

林麗玲
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