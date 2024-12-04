神達數位：明年業績看增兩位數 越南廠將投產

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（中央社記者吳家豪台北4日電）神達控股旗下神達數位今天發表行車記錄器新產品，神達數位總經理張樂羣表示，明年智慧移動、智慧車載及智慧物聯3大業務都將成長，整體業績有望成長兩位數，神數預計明年興櫃，海外市場看好日本與美國發展。

張樂羣接受媒體採訪指出，神數越南廠「如火如荼建設中」，預計明年投產，但產能拉升需要些時間，初期產能占比不會很大。如果從中國出貨到美國的產品需要加徵關稅，神數目前還有台灣廠可以因應。

他提到，神數並未在美國設廠，但母集團在美國已有據點。後段組裝測試產線的成本較低，若有需要設相關產線比較容易；至於SMT（表面黏著技術）產線的投資成本較高，「不是說動就動」。

談到產品規劃，張樂羣說，整體車市沒那麼好，但業務團隊對今年推出的產品非常有信心，對明年成長蠻有期待。神數旗下行車記錄器品牌Mio早期在台灣推單鏡頭產品，現在已升級到2個鏡頭，加上推出電子後視鏡型行車記錄器，有助於提升單價。

張樂羣指出，神數在幾年前進入日本市場試水溫，反應不錯，今年全系列產品都在日本上市，從機車市場拓展到汽車，看好在日本成長空間。

此外，他也提到，神數智慧車載業務進展不錯，客戶包含多家車隊管理公司，主攻商用車市場，除了硬體賣斷之外，也有客戶開始採用神數自行開發的雲端和軟體服務，導入訂閱制。

智慧零售業務方面，張樂羣透露，神數已掌握幾家客戶，都是業界領導品牌，因為產品週期比較長，未來幾年訂單能見度較高。（編輯：楊凱翔）1131204