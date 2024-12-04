桃市府對SRF業者祭入園禁令 經部訴願會二度撤銷

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（中央社記者劉千綾台北4日電）固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區爭議持續，經濟部訴願委員會今天公告決議，二度撤銷桃市府針對SRF業者禁止入園許可處分。經濟部產發署表示，訴願會為獨立機制，也尊重桃市府本於職權，就建築、消防、環保等許可的審查權限。

桃園市政府今年3月宣布廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，但業者對此提出訴願，經濟部6月6日撤銷市府處分。桃市府今年8月8日再度撤銷SRF業者入園許可，台灣立方、可寧衛、立疆等3家SRF業者不服桃市府處分，再度向經濟部訴願委員會提起訴願。

訴願委員會今天公告桃園科技工業區專案入園事件的訴願決定，撤銷桃市府針對SRF業者禁止入園許可處分。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿說明，訴願會為獨立機制，多數委員皆為外部法律專家學者，尊重法律專家的一致決定。

經濟部訴願審議委員會共有11位委員，除2名政府代表外，其餘委員皆由外部法律專家學者組成，訴願決定書則是由法律專家討論後，作出一致性的決議。

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產發署表示，環境部近期已預告SRF空污排放標準與SRF再利用管理辦法修正草案，就料源、製程設備、產品品質、流向管制全面加嚴管理，要求鉛、鎘、汞與戴奧辛的空氣污染排放皆需比照歐盟現行法令規定，部分項目也較歐盟法規更為嚴格，目前台灣立方和可寧衛2家SRF業者已公開承諾，將符合加嚴後環保要求。

產發署表示，立場是推動SRF、實踐循環經濟的同時，也能兼顧保護環境。桃園市政府未來除了可依照環境部加嚴標準要求業者外，也尊重桃市府在業者設廠過程中，所涉建築、消防、環保等許可的審查權。（編輯：楊蘭軒）1131204