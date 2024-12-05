台股盤中震盪漲近百點 IC設計族群勁揚

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（中央社記者江明晏台北5日電）台股今天開高，早盤勁揚逾130點，盤中數度翻黑後，指數再度揚升近百點，在23300點附近震盪，台積電上漲10元，鴻海平盤狹幅整理，信驊、祥碩、世芯-KY等IC設計族群勁揚，高價股撐盤。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的談話提振市場信心，道瓊、標普、那斯達克美股3大指數4日收盤再創新高。

台股今天開高震盪，指數一度上漲至23387點附近，漲逾130點，盤中數度小跌翻黑，但隨後漲勢彈升近百點。

至11時左右，台股加權指數上漲86.67點，至23342點，電子股漲0.51%、金融股上漲0.24%。代表中小型股票的櫃買指數上漲0.51%。

觀察盤面焦點，台積電盤中上漲10元，至1080元，漲幅0.93%，聯發科小漲，鴻海平盤附近震盪。

高價股今天點火，緯穎大漲7.5%，IC設計族群世芯-KY走升逾5%、祥碩勁揚逾7%，股王信驊約漲2.5%。AI概念股中，以軟體服務商走勢相對搶眼，凌群、零壹漲停。（編輯：林家嫻）1131205