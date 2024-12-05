佳世達楊宏培：AI如同讓醫師擁有經驗豐富「副駕駛」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北5日電）2024台灣醫療科技展今天開幕，參展廠商之一的佳世達集團醫療事業群總經理楊宏培表示，智慧醫療應用早已成趨勢，透過軟硬體整合AI功能，就像讓醫師擁有經濟豐富的「副駕駛」，可協助進行標註、診斷與減少繁複的資料整理時間，成為最佳夥伴。

佳世達集團今年集結24家夥伴公司組成醫療艦隊，參加台灣醫療科技展，展出4大主題包括智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材、醫療服務，並聚焦6大AI智慧醫療應用。

楊宏培指出，今年佳世達集團於台灣醫療科技展揭示6大領域的AI新應用，未來將逐步導入各個領域，期盼遍地開花。

此外，台灣即將步入超高齡化社會，醫療量能備受挑戰，楊宏培認為，結合AI協作可減少醫護人員重複性高的作業流程。今年佳世達集團展示AI醫療領域的多元應用，從臨床診療到藥局通路，以及運用AI應用協助診斷，提升醫療量能。

至於佳世達集團營運展望，楊宏培指出，明年藥局和醫材將是2大成長力道，藥局方面將會進行整併，希望創造經濟規模與採購量。

佳世達集團此次參展共集結24家關係企業，聚焦AI醫療科技展示4大領域與14項主題展區，包括智慧精準手術室、AI智慧醫院、智慧醫療影像、AI牙科、醫療管理、精準醫療、全方位防護健康、醫療耗材、血液透析、健康醫美、健康生活、丁丁智慧藥局、AI健康管理和聽力睡眠照護中心。（編輯：潘羿菁）1131205