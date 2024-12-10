金管會催生數位保險公司 今年底前公布政策方向

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（中央社記者謝方娪台北10日電）純網保申設可望捲土重來。金管會今天宣布，參考海內外市場發展經驗，金管會正檢討現行純網路保險公司申設條件及規範，預計今年底前對外說明數位保險公司政策方向，並在修正法規後開放業者遞件申設。

金管會2021年底拍板開放設立純網保，並在2022年8月至10月受理業者遞件，最後僅中信網保及福爾摩莎產險2組團隊遞件，最後分別因營運模式穩定性不夠完整及未符法定資格，遭金管會緩議及駁回，亦即首波申設全軍覆沒。

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金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，有鑒於金融科技蓬勃發展，為引進新創科技業者參與保險市場，促進保險業數位轉型，提供多元創新保險商品及服務，並提升金融服務效率及維護金融消費者權益，金管會正檢討現行純網保申設條件及規範。

蔡火炎指出，金管會預計今年底前對外說明數位保險公司政策方向，包括申設條件等，並在後續進行法規調整後，正式開放業者遞件申設。外界關注是否已有業者對成立數位保險公司表達興趣，蔡火炎表示，目前仍在了解中。（編輯：林淑媛）1131210