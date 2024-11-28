壽險業股海實現獲利 10月稅前賺124億月增逾5成

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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會今天公布，10月股市波動加劇，壽險業淨值單月蒸發新台幣951億元，為近6個月最大減額，但在大型壽險公司伺機實現資本利得下，整體壽險業10月稅前淨利達124億元，月增逾5成。

金管會統計顯示，隨國際美元轉強，主要亞幣10月走弱，新台幣兌美元單月貶值3.8角，在完全不避險之下，整體壽險業10月出現1545億元兌換利益。

不過，壽險業單月避險工具損失高達1589億元、避險工具換匯成本再付出330億元，吃掉兌換利益，另壽險業單月再收回25億元外匯價格變動準備金，合計10月淨匯兌影響數為負349億元，為近3個月新低。

在大型壽險公司伺機實現資本利得下，拉抬淨投資利益表現，整體壽險業10月稅前淨利達124億元，月增51.2%，累計前10月稅前淨利為3063億元，年增70.7%。

因有大型產險公司提存呆帳準備及大型案件損失，整體產險業10月稅前淨利為14億元，月減逾4成，但受惠業務承保利益成長，累計前10月稅前淨利仍達235億元，年增63.2%。

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受惠其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升及獲利挹注，截至今年10月底止，壽險業淨值達2兆5796億元，年增40.2%，但若相比9月底，淨值反而單月驟降951億元，創近6個月最大減額。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，主因10月國內外股市波動較劇烈，採覆蓋法重分類的其他綜合損益下滑，另因國外債券殖利率走升，FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）債務工具評價損益同步下滑，導致10月壽險業淨值表現較差。（編輯：潘羿菁）1131128