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專訪／4年前不畏中國施壓訪台 捷克參議長維特齊：為民主國家發聲
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中嘉推劇院串流盒 力拚高速寬頻用戶增3成

2024/12/10 21:18（12/10 22:16 更新）
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中嘉寬頻10日舉行「SoundBox劇院串流盒」記者會，拚未來新申裝600M以上高速寬頻用戶成長3成。圖為中嘉集團董事長郭冠群（左3）、遠傳電信總經理井琪（右3）與中嘉集團總經理陳佐銘（左2）。中央社記者蘇思云攝 113年12月10日
中嘉寬頻10日舉行「SoundBox劇院串流盒」記者會，拚未來新申裝600M以上高速寬頻用戶成長3成。圖為中嘉集團董事長郭冠群（左3）、遠傳電信總經理井琪（右3）與中嘉集團總經理陳佐銘（左2）。中央社記者蘇思云攝 113年12月10日
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（中央社記者蘇思云台北10日電）有線電視系統業者積極推出寬頻服務衝刺營收，中嘉也積極拓展寬頻業務。中嘉寬頻今天進一步推出「SoundBox劇院串流盒」，可整合多個OTT服務，增加用戶黏著度，盼未來新申裝600M以上高速寬頻用戶可成長3成。

中嘉寬頻攜手國際網通大廠Sagemcom合作，今天推出擁有高畫質影像及頂級音響功能的「SoundBox劇院串流盒」。中嘉集團董事長郭冠群、遠傳電信總經理井琪今天都親自出席活動，首次對外亮相的還有10月甫上任的中嘉集團副董事長費鴻泰以及中嘉集團總經理陳佐銘。

陳佐銘會後接受媒體聯訪時表示，有線電視戶數下降是全球有線電視產業共同面臨的挑戰，中嘉因此更專注開拓寬頻業務，過去幾年已投資新台幣數10億元，以提升網路品質。考量只看固定頻道的觀眾可能逐漸減少，中嘉也積極跟領導品牌OTT合作，包括遠傳friDay影音與CATCHPLAY等。

有線電視系統近年紛紛發展寬頻服務，以彌補有線電視收視戶下滑的影響。陳佐銘不諱言，有線電視跟寬頻戶數確實可能出現黃金交叉，對業者來說，有線電視戶數確實在流失，寬頻這幾年仍持續成長，寬頻帶來的收入愈來愈多將是必然趨勢。

中嘉目前寬頻服務滲透率約5成，也就是現有中嘉有線電視戶數近百萬戶中，有50萬戶使用寬頻服務。陳佐銘表示，目前寬頻服務中使用600M以上高速寬頻用戶約有3成，希望透過這次跟Sagemcom的合作，未來新申裝600M以上高速率方案的用戶可成長3成。

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媒體關注現在OTT平台競爭激烈，中嘉又有哪些優勢，陳佐銘表示，OTT有平台也有內容提供者，中嘉具備最後一哩路的優勢，即有線路直達家戶。中嘉的串流盒也採取開放態度，可跟所有影音提供者合作，滿足用戶需求，盼增加用戶黏著度。

井琪表示，遠傳和中嘉寬頻一直是緊密的策略合作夥伴，雙方無論在光纖寬頻、遠傳friDay影音、遠傳friDay購物都有合作。遠傳很高興成為「SoundBox劇院串流盒」獨家銷售合作夥伴，未來用戶可以在指定遠傳門市申辦服務，享受整合遠傳friDay影音內容與跨螢幕終端設備的觀影體驗。（編輯：楊凱翔）1131210

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