遠傳ICT服務4條龍 井琪：智慧醫療商機細水長流

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（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳電信開發遠距診療服務，遠傳總經理井琪表示，將研發能量投入5G「救援者應用」，不是做生意、是做公益，看好商機是細水長流，和智慧城市、電信系統整合、數位轉型並列遠傳資通訊（ICT）服務的「4條龍」。

遠傳電信響應中央健保署「在宅急症照護試辦計畫」，今天舉行「全民健康在宅急症照護落地暨公益捐贈記者會」，將100套「5G遠距診療在宅急症照護方案」捐給4大醫療學協會，為基層醫療注入科技量能。

遠傳總經理井琪今天表示，有別於追求5G「殺手級應用」，遠傳將研發能量投入5G「救援者應用」，以5G網路結合軟體開發、雲端技術，自主開發5G遠距診療平台，將醫療資源送進15縣市、56個偏鄉，已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衞生所，更延伸到緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。

井琪強調， 遠傳推動遠距診療「不只是做生意、更是做公益」，雖然今年智慧醫療相關營收成長28%，但主要是因為基期較低，看好商機細水長流，現在不只是偏鄉有需求，都會區的遠距醫療需求也很高，尤其老人需要長期照護，遠距診療就是很好的替代方案。

井琪進一步指出，目前在智慧資通訊服務上，遠傳聚焦「四條龍」，分別為永續智慧城市、電信系統整合、智慧醫療、數位轉型。除了智慧醫療之外，數位轉型需要運用大量的AI技術；智慧城市多和ESG、城市能源管理相關；系統整合則是結合電信本業，這些都會需要發展平台。

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此外，市場傳出遠傳firDay購物也曾評估併購PChome，井琪表示，遠傳在電商領域都有做全方位考量，firDay購物規模雖然小，但有導入AI科技，可很快為賣家生成銷售網頁，目前B2C電商市場偏向紅海，遠傳已經切入B2B市場，未來會持續觀察怎麼做。

至於未來是否還有其他併購計畫，遠傳表示，合併不是為了面子上的成長，要「裡子」，賺得更多才重要，如果有合適標的能兼顧這個條件，就會考慮，並發揮「魚幫水、水幫魚」的合併綜效。（編輯：翟思嘉）1131119