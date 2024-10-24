遠傳小金雞博弘年底前掛牌 發展AI與亞太布局

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（中央社記者江明晏台北24日電）遠傳電信小金雞博弘今天宣布，已於2024年9月獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，預計年底正式掛牌交易，將為布局亞太業務注入新動力。

遠傳透過新聞稿說明，博弘成立於2006年，主要提供公有雲平台的經銷、維運託管、雲端解決方案，及雲端技術整合等服務。

博弘於2023年合併營收新台幣47.48億元，稅後淨利為9032萬元，每股盈餘4.57元；2024年上半年合併營收19.5億元，稅後淨利7580萬元，每股盈餘3.78元。

遠傳電信總經理暨博弘董事長井琪表示，博弘2019年成為遠傳的子公司，一方面為遠傳大數據、人工智慧、物聯網挹注雲端能量，同時攝取遠傳數位轉型、智慧資通訊的經驗，拓展事業新動能，博弘這幾年在香港、東南亞等地區耕耘有成，隨著即將掛牌，也會積極布局亞太市場。

博弘總經理何冠生表示，上櫃申請成功，是博弘在雲端技術賽道上的強大起跑點，隨著市場對雲端計算與人工智慧（AI）需求的不斷成長，博弘將繼續為更多企業提供雲端服務與AI相關的研發技術。（編輯：張均懋）1131024