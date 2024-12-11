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高雄金融專區帶動海內外投資 114年7月開放進駐

2024/12/11 13:32
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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）金管會打造「亞洲資產管理中心」，高雄為首個試驗點，民進黨高市立委賴瑞隆邀相關單位討論計畫相關內容，確認「高雄金融專區」將設在亞洲新灣區，並預計明年7月開放進駐。

金管會主委彭金隆6日率50多家金融業者參訪亞灣區，並與市長陳其邁一起啟動「高雄金融專區」合作，會後有16家業者簽約。

賴瑞隆之後再邀集金管會銀行局、交通部等單位至立法院開會討論「高雄金融專區」計畫相關內容，會中確認「高雄金融專區」會設在亞洲新灣區，明年7月開放進駐，範圍擴大為整個亞灣區，不只限定在某些棟大樓。

金管會銀行局副局長林志吉表示，政府推動亞洲資產管理中心有5大計畫及16個子計畫陸續推動，第一個即是「壯大資產管理計畫」，而銀行局主政的子計畫則包括研議資產管理專區（金融專區）可行性、資產管理人才培訓、加速推動私人銀行、推動家族辦公室功能機構等。

林志吉指出，修法計畫已完成初步盤點，金管會將有54項法規將修法放寬，今年已開始啟動，將在明年第4季前陸續完成修法，同時「高雄金融專區」推動計畫，明年1月將召開公聽會，3月公布法規，4月開始接受業者申請，5月核准，7月份開放進駐，全力協助「高雄金融專區」發展。

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交通部航政司代理副司長盧清泉表示，亞洲資產管理專區如設置在自由貿易港區，容易受到法規限制，進出受到管制發展相對受限，如以專區發展可以有更多空間，目前旅運中心盤點共有4層樓，每層約400坪空間持續招租，鄰近也有土地委由高雄市政府招商，業者有意願進駐，航港局會予協助。

賴瑞隆說，「高雄金融專區」成立後，將要求中央持續擴大投資空間並爭取金融人才培育，促進高科技產業及金融發展，吸引新加坡、香港等資金回流，擴大金融產業發展，帶動高雄、台灣全面發展。（編輯：謝雅竹）1131211

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