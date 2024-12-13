星宇張國煒駕新機A350-900抵台 北美航線增班

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（中央社記者江明晏台北13日電）星宇航空持續擴充機隊，今天宣布第7架A350-900新機正式交機，由董事長張國煒前往法國土魯斯（Toulouse）接機並駕駛返台，於今天上午11時31分抵達桃園機場，預計12月及明年第1季將各再交一架A350-900。

星宇航空第7架A350-900新機B-58507，於12日正式交機，由董事長張國煒前往法國土魯斯（Toulouse）接機並親駕返台。

空中巴士商用飛機部門總經理謝瑞爾（Christian Scherer），於交機前一日登上此架新機，與張國煒針對航空客、貨發展及未來規劃做意見交流，新機已於今天上午11時31分抵達桃園機場。

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星宇航空說明，第7架A350-900新機加入後，星宇航空機隊數共有25架，包括13架321neo、5架330neo、7架350-900，預計12月及明年第1季將各再交一架A350-900。

星宇航空指出，隨著新機陸續投入營運，北美航線也將陸續增班，12月22日起洛杉磯航線由原每週7班，增至每週10班；自明年3月1日起，西雅圖航線由每週3班，增為每日一班，加上舊金山航線每日飛航，星宇航空每週將提供24航班直飛北美西岸3大城市。（編輯：楊凱翔）1131213