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星宇航空第3季獲利攻頂 前3季每股賺0.64元

2024/11/12 18:11
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（中央社記者江明晏青森12日電）受惠航空市場需求回升，以及全球油價持續維持低檔，星宇航空第3季營收、獲利創歷史新高，每股盈餘0.25元，累計前3季每股賺0.64元，年增300%，預計今年底前再引進2架A350-900新機。

星宇航空掛牌上市後，首度公布月營收與財報，10月營收新台幣30.98億元，月增10%、年增48%，為歷年同期新高，其中10月客運營收穩定成長，達25.9億元，月增12%、年增41%；貨運10月營收3.53億元，年增149%。

星宇航空說明，美國市場需求持續熱絡，受惠載貨量及運價仍維持高水位，貨運收入連7個月突破歷史新高。

同時，星宇航空公告第3季財報，營收95.95億元，營業利益9.46億元，歸屬於母公司業主淨利6.35億元，單季營收、獲利再創歷史新高，每股盈餘0.25元。

累計今年前9月，星宇航空營收259.27億元，年增62%，稅後淨利15.35億元，年增389%，每股盈餘0.64元，相較去年同期增加300%。星宇航空表示，主要受惠航空市場需求回升，以及全球油價持續維持低檔。

機隊方面，星宇航空指出，預計今年底前再引進2架A350-900新機，屆時整體機隊規模達26架機，同時持續擴展中部市場，並已於10月新增投入一架A321neo至台中國際機場。

展望後續，星宇航空董事長張國煒先前表示，今年營運會倍數成長，對星宇來講，5年之內成長幅度都會蠻高，畢竟現在20幾架機隊，未來會擴展到50架左右，供應會增加很多。（編輯：楊蘭軒）1131112

張國煒
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