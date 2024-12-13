微星等11家企業斥資逾261億 擴大投資台灣

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（中央社記者劉千綾台北13日電）投資台灣再添11家企業，投資台灣事務所表示，近期通過MSI微星科技、安勤科技、宏正自動科技等11家企業擴大投資台灣案，總投資金額逾新台幣261億元；累計至今，三大方案已吸引1603家企業，投資額超過2兆4445億元。

投資台灣事務所近日通過11家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的MSI微星科技、安勤科技、宏正自動科技，根留企業方案的中聯資源，以及中小企業方案的金舟機械、永鉅精密、芊達精密、元樟生技、律動醫創、信富紡織、慶全科技農業。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，MSI微星科技已成為AI PC及人工智慧物聯網（AIoT）領域的領導品牌，因應AI人工智慧世代發展，規劃在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心，投入於AIoT產品的研發及製造，提升公司產能效率及競爭力。

安勤科技為台灣領先的工業電腦製造商，為提升現有產能與優化生產流程，安勤科技宣布斥資近36億元，於新北市中和區興建智慧化新廠及研發中心，導入AI及AR等先進設備，提升產品品質的精度及準度。

為有效提升產能利用率，並因應未來AI伺服器機房需求成長，全球智慧製造及物聯網方案領導廠商宏正自動科技計劃投入逾11億元，於桃園楊梅區新建節能減碳的綠建築廠房。

投資台灣事務所表示，中聯資源由中鋼與水泥公司共同投資設立，是國內規模最大爐石粉產銷業者及資源再生專業公司，為提升產能並因應設備老化問題，中聯資源將投入近6億元增建產房及產線。

永鉅精密為台灣唯一超大型金屬加工機製造商，成功研發全台第一台CNC動柱動樑型巨型龍門銑床。永鉅精密於109年首次申請中小企業投資方案，為擴大產能及滿足市場需求，再度申請第2案，投入近8億元於彰化縣中科二林工業園區建置新廠。

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此外，專精於加工治具與自動化機械開發的芊達精密，擁有ISO 9001及AS 9100國際認證，深耕航太與汽車零組件製造領域。為拓展國際市場，芊達精密於嘉義科學園區投資近4億元新建智慧化廠房，全面導入人工智慧（AI）技術與應用包括客製化智慧油壓治具、故障預測、精度補償與智慧化機器人應用等，實現自動化生產。

根據最新統計，投資台灣三大方案已吸引1603家企業，投資額超過2兆4445億元，預估創造15萬8299個就業機會，後續尚有50家企業排隊待審。（編輯：楊凱翔）1131213