中保科技AI智慧工廠啟用 導入自動化產線

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（中央社記者潘智義台北16日電）中保科技集團旗下立捷國際新建工廠16日舉行啟用典禮，中保科董事長林建涵表示，立捷新廠的啟用，宣示集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程。

林建涵表示，為達轉型升級及提升競爭力，多元化布局智能製造，斥資新台幣5.8億元擴大投資自動化產線，購地興建新廠房、投資自動化設備升級。

他指出，立捷新廠讓集團科技化版圖更完整，除持續供應中保科各項主機、感知器及各項物聯網產品，更向外擴大電子代工新領域，落實在地化製造。導入自動化產線後自製品產能將占70%，轉進「電子代工」新領域，代工產能可達30%。

立捷新廠於2024年完工，新廠地上4層、地下1層，占地4283平方公尺，總坪數近3000坪；新增SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統等，除了自動化生產線及倉儲的布建，並響應政府再生能源政策，在廠房屋頂全面裝設太陽能光電設備，提升能源自主。

立捷新廠2到4樓是自動化產線跟倉儲區，其內部包含具備AI功能的3D檢測器，廠區搭配全面採用電子料倉、自動印錫機可全面加快製作時程，高速貼片機可24小時不斷電運作，所有製作流程全面AI、3D視覺化。

中保科技說明，立捷國際前身定位為中保科的生產製造中心，配合科技研發中心，開發台灣市場專用系統確保獨特性，並生產製造完整供貨，是台灣科技保全首座從研發、設計到製作生產的一條龍製程工廠。

中保科技指出，立捷國際已代工生產保全有線系統，包括主機、感知器等系列產品超過300萬台以上。

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中保科技表示，立捷除擁有工廠地點佳，距離機場、港口均約40分鐘車程，接單後可快速出貨優勢外，並擁有國家品管及資安認證；立捷從研發、設計到生產的一條龍製程，是專業人工智慧物聯網（AIoT）本土製造工廠，可配合客戶少量多樣彈性出貨。

此外，立捷全面提升AI智能製造，配合自動化的AI機器手臂生產線，24小時執行重複且高精度的動作，工廠將規劃再導入4支機器手臂取代傳統人力，預計節省工時提高效率10倍以上，產能及產量可達3倍以上。（編輯：張良知）1131216