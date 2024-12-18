傳AIT盼赴美設廠 聯電：無赴美國設廠規劃

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（中央社記者張建中新竹18日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）先前拜訪聯電，媒體報導主要是希望聯電赴美國設廠。聯電今天表示，谷立言只是例行性拜訪，不回應會議內容，目前並無赴美國設廠規劃。

AIT於11月在粉絲頁發文指出，谷立言11月21日拜訪聯電，與聯電董事長洪嘉聰、共同總經理王石和簡山傑等高層討論聯電未來的發展策略，並針對半導體產業的關鍵議題進行深入交流。AIT非常清楚台灣在全球半導體供應鏈扮演的關鍵角色，將繼續與台灣攜手合作，致力維護全球供應鏈的安全與韌性。

媒體報導，谷立言拜訪聯電主要是希望聯電能夠赴美設廠。

聯電今天表示，谷立言只是例行性拜訪，不回應當天會議內容。聯電目前沒有赴美國投資設廠的規劃，聯電在美國的布局以與英特爾（Intel）的合作案為主。

聯電與英特爾今年1月共同宣布，將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠開發和製造12奈米製程，預計2027年投入生產。（編輯：張均懋）1131218