中國汽車客戶銷售積極 胡連明年營收挑戰百億元

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）汽車連接器大廠胡連受惠中國汽車客戶銷售展望積極，加上打進歐系車廠比雅久供應鏈，胡連董事長張子雄今天樂觀表示，胡連繼2022年營收首度突破新台幣50億元大關後，明年有望挑戰百億元的新台階。

受惠大陸汽車品牌銷售動能強勁，胡連今年前11月營收78.61億元，年增19.4%；前3季稅後純益9.31億元，較去年同期成長59.6%，每股純益9.12元，全年有望賺進逾1個股本，超越2022年每股獲利10.03元歷史紀錄。

胡連今天舉行法人說明會，張子雄對於明年展望樂觀，隨著汽車產業走向自動化、智能化和網路化，帶動相關的連線器、連接線需求增加，胡連從傳統的連接端子，朝向高壓產品解決方案、域控制解決方案和高頻高速連接器等進階產品發展。

胡連主攻中國汽車市場，7成以上營收來自中國，主要客戶包括吉利、比亞迪、奇瑞等大陸車廠。張子雄表示，根據大陸汽車品牌所提出的明年度預算目標，明年銷售成長幅度相當積極，胡連可望跟著受惠。

此外，胡連也打進歐系車廠比雅久供應鏈，提供電源配電系統（PDU），應用在3輪的物流車，明年開始交貨，可望為營運帶進新的挹注。

胡連執行長張子傑補充表示，汽車產業需要被信賴，以前胡連打不進國際車廠，但現在透過與中國車廠的合作實績，開始被國際認可。尤其這幾年中國車廠在全球重要性不斷提高，胡連營運有望進入新的爆發點。（編輯：張良知）1131218