涉詐西班牙男在台灣8銀行開戶 金管會要求回溯清查

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（中央社記者謝方娪台北19日電）西班牙男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，2019年間入境台灣，但在台灣8家銀行順利開戶。金管會今天表示，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。

金管會主委彭金隆今天列席立法院財政委員會，民眾黨立委黃珊珊關注，奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，2019年間入境台灣，但竟在台灣開過餐廳，還開立銀行帳戶。

金管會銀行局長莊琇媛表示，金管會查到奧納德在8家銀行分別以公司負責人或本人身分開戶，金管會查到後，已發函請各銀行強化KYC（認識你的客戶）程序。

黃珊珊質疑，在奧納德開戶時，銀行難道都沒有進行背景調查，莊琇媛說，「可能牽涉資訊落差」，但銀行在資料庫查到負面新聞後，已進行控管，經過此事件，金管會後續會要求銀行盡快進行回溯性清查。

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另為打擊詐騙、遏阻人頭帳戶氾濫，洗錢防制法修正增訂告誡新制，一旦受裁處告誡，銀行帳戶功能將受影響至少5年。不過，黃珊珊指出，告誡戶須經訴願程序解除，對於部分冤案並無即時救濟機制，希望金管會可訂定機制，優先處理獲不起訴處分的案件，對帳戶解除告誡限制。

彭金隆表示，因相關子法訂定機關為法務部，金管會將再與法務部協調聯繫，研究如何處理。（編輯：林淑媛）1131219