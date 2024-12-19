台股跌236.42點
2024/12/19 13:48
（中央社台北19日電）台北股市今天開低走低，收盤跌236.42點，為22932.25點，跌幅1.02%，成交金額新台幣4101.61億元。
加權指數開盤為22947.56點，盤中最高22947.56點，最低22743.3點；不含金融股指數20023.85點，跌205.86點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.99%、食品股跌1.67%、塑化股跌0.7%、紡織股跌0.98%、機電股跌1.03%、造紙股跌1.25%、營建股跌0.48%、金融股跌1.04%。
委買張數2249萬4801張，委賣數1203萬4181張，成交張數756萬2447張。
收盤時上漲217家，下跌765家，持平74家。
成交量前5名個股為亞光、泰金寶-DR、佳能、元大美債20正2、凱基金。
漲幅前5名個股為佳能、冠西電、眾達-KY、友勁、IKKA-KY。
跌幅前5名個股為中福、大飲、富邦NASDAQ正2、世紀鋼、揚智。1131219
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