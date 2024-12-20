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證交所聲明無經營LINE、抖音帳號 籲當心詐騙

2024/12/20 11:57
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（中央社記者曾仁凱台北20日電）詐騙橫行，台灣證券交易所今天發布新聞稿聲明，強調無經營任何虛擬貨幣業務，及LINE、抖音帳號，提醒投資人當心詐騙。

證交所表示，近期接獲多起民眾舉報，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工的名義，並以證交所官方網站取信於投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。

此外，近期詐騙集團持續冒用金管會、證交所名義，偽造保證金收據取信於投資人，假借合法投資顧問或財務顧問公司名義，並聲稱該公司已向證交所交付擔保金，為合法投資機構，可協助代操資金保證獲利，卸下民眾心防後誘騙民眾匯款，藉以詐取資金。

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證交所嚴正聲明，證交所及所屬員工均不會以任何名義邀請加入LINE群組或推薦購買任何金融商品，假投資詐騙案件通常不論是利用何種管道及投資名義接觸民眾，詐騙集團大都會要求加入LINE群組，並不斷洗腦誘騙民眾。若被要求轉帳匯款，務必提高警覺。

依據刑事警察局提醒，如果一時不察匯出款項，建議第1個動作是把握匯款後的黃金48小時，趕快致電165反詐騙專線或110報案，仍有機會透過警調及金融機構的聯防機制，停止該筆款項被提領或轉匯，以攔阻詐騙資金被匯出。（編輯：張均懋）1131220

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