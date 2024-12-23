首家長照企業明年1月上市 青松健康12/25競拍承銷

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（中央社記者何秀玲台北23日電）全國首家以長照產業為核心業務上市的青松健康配合上市前公開承銷，對外競價拍賣4148張，競拍底價55.37元，暫定承銷價為新台幣67元，預計明年1月15日掛牌。

青松健康競拍時間為12月25日至27日，12月31日開標；明年1月3日至7日辦理公開申購，1月9日抽籤，

青松健康董事長陳謀今天在媒體交流會表示，現有長照服務包括居家式、社區式與住宿式等3大類型，形成一條龍的長照服務，並結合政府長照2.0政策；今年前3季營收占比，有94%營收來自於長照服務，4%為裝修設計服務，1%為不動產租賃。

青松健康2023年營收為8.68億元，稅後純益5939萬元，每股純益1.08元；今年前3季營收7.26億元，稅後純益2636萬元，年減28.2%，每股純益0.44元。

青松健康財務長陳昭棠表示，因去年至今年初開設新機構，有固定成本攤提，以及聘用照護人員成本，導致前3季獲利比去年減少；明年就看收案狀況，若穩定有機會推升營收和獲利。

青松健康總經理周孟賢表示，短期策略是持續拓點，青松健康現以中部為主，之後將中部成功經驗複製至六都，藉由自主開發優勢加速拓點，並結盟在地醫療和社福資源；中期是瞄準自費潛力市場，發展政府特約收入以外市場，以及協助私立學校轉型改辦為長照財團法人，提供營運輔導和管理顧問服務。

長期策略來看，除了打造全齡友善住宅外，也會開始併購策略，整合長照上下游相關產業，並收購或以股權併購長照同業，加速營運規模成長。

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周孟賢表示，目前住宿式機構有7家，也已取得19家社區式機構的籌設許可，未來3年將陸續開出；青松健康目前正規劃2個長照園區，一個位於彰化縣田中鎮，預計明年第3季開業，有187床。

另一個位於新北市淡水區，申請籌備許可中，預計2028年第1季開業，將有200床。依過去青松每家日照中心的平均規模推估，共可再增約1200餘案及300餘床的服務量能。（編輯：張良知）1131223