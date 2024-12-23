中華電拍板明年加薪 另發逾4億大紅包每人2萬獎勵金

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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今天宣布，明年實施加薪方案包括定額加薪2400元，平均調幅優於3%、伙食津貼加600元，以及交通津貼增加1000元，董事長簡志誠向董事會爭取加發一次性獎勵金，結果優於預期，董事會通過每名員工將加發2萬元獎勵金。

中華電信今天發布新聞稿宣布，將於明年實施有感加薪，中華電兼顧股東權利下，積極與工會溝通協調，達成勞資合諧共創雙贏，讓公司發展得更好。

中華電表示，為激勵全體員工再接再勵、創造更高績效，明年實施加薪方案包括每人定額加薪新台幣2400元，平均調幅優於3%、每人伙食津貼調高為3000元，現為2400元，以及每人增給交通津貼1000元。

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中華電信強調，由於今年營運績效亮眼且有望再創造新高，為感謝全體員工努力打拚，於今天召開臨時董事會，通過每名員工再加發2萬元一次性獎勵金，希望透過實質獎勵，激勵員工為公司再創高峰。

中華電信董事長簡志誠上週五對中央社記者表示，將於本週向董事會爭取加發一次性激勵金，目標每名員工可領至少1萬5000元；爭取結果優於預期，每名員工將能領2萬元，預計發出至少4億元的大紅包。（編輯：楊凱翔）1131223