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鴻華先進：目標未來1至2年損益兩平

2024/12/23 20:42
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海與裕隆合資的鴻華先進今天表示，預期未來1至2年目標損益兩平，明年包括乘用車新車款逐步量產，商用電動巴士新接訂單將陸續交付。

鴻華先進下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望2025年營運，鴻華先進指出，電動商用巴士新接訂單可望在2025年陸續交付，橋頭新廠預計明年第3季啟用營運；針對北美市場客製化設計的Model C平台美規版電動車，等待客戶準備妥當後，就會對外宣布上市時程；Model B量產車預計2025年可進入量產。

在未來獲利目標展望方面，鴻華先進預期，最快1至2年損益兩平。

談到全球布局，鴻華先進表示，明年在各車型海外市場布局，將會有更具體的規劃。展望全球電動車市況，鴻華先進表示，未來上升趨勢不變。

法人問及對日本兩大汽車製造商本田與日產經營整合的看法，鴻華先進指出，不針對單一客戶評論，汽車產業合作長期承諾和規劃至少20年，準備時間較長，一旦建立合作關係就相對緊密，鴻華先進也期盼在日本市場有更多合作機會。（編輯：張良知）1131223

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