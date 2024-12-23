外資罕見耶誕大舉買超 青睞金融面板股、回補台積電

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（中央社記者江明晏台北23日電）台股今天飆漲594.29點，寫下史上第7大漲點紀錄，外資罕見在耶誕休假期間大舉買超逾392億元，除了面板雙虎外，多數青睞金融股和熱門ETF，也敲進台積電逾1.7萬張；神盾、能率、上銀等集團股，則在年底作帳行情下發威。

台股今天開高走高，外資罕見在耶誕休假期間大舉買超，台積電、鴻海等權值股發威，加上內資與集團衝刺年底作帳行情，神盾、能率、上銀等集團股強勢表態激勵，帶動指數飆漲594.29點，寫下台股史上第7大漲點紀錄，收在23104.54點，成交值新台幣3530.86億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超451.04億元。其中，自營商由賣轉買，買超57.21億元，投信買超1.4億元，是連續第2日小幅買超。

值得注意的是，耶誕假期通常外資會休假去，台股交易偏清淡，今年罕見大舉買進台股，並由賣轉買，外資及陸資今天買超台股392.43億元。

根據公開資訊指出，外資今天前十大買超股清單中，遠東新登第一，買超逾5.2萬張，其次買超00929復華台灣科技優息，買超逾4.4萬張，其次依序為華新、新光金、群創、中信金、兆豐金、元大金、友達、00940元大台灣價值高息，除了面板雙虎和ETF外，多數青睞金融股。

外資今天也回補台積電逾1.7萬張，位列買超第11名。

外資賣超前十大清單中，陽明位居首位，賣超逾5.5萬張，其次為華南金、上海商銀、長榮航、東元、友訊、長榮、台新金、裕民、興富發，顯示部分航運股遭提款。

而集團作帳股年底行情發威，積極布局機器人的能率集團旗下包括佳能、能率、IKKA-KY、能率網通等4檔股票近期漲勢相當凌厲，其中IKKA-KY近5個交易日，漲幅近4成；神盾集團中，神盾、安國強漲；上銀集團中，上銀近一週股價漲逾20%、大銀微系統今天飆漲停。

法人指出，台股隨著電子、金融權值股普遍收漲，傳產族群跌深反彈，終場加權指數大漲594點，漲幅2.64%，靠著台積電、聯發科等權值股領軍上攻，推升台股重新收復所有均線，後續大盤欲再重啟多頭攻勢，需觀察電子權值股能否維持買盤續航力。

法人分析，走勢相對弱勢且失守中長期均線支撐的櫃買指數，技術面已有打底跡象，但現階段外資、投信持續站在調節方，伴隨類股輪動快速，中小型股可持續觀察。（編輯：楊凱翔）1131223